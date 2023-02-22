Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, которого считали погибшим, оказался жив

Олег Попов возглавлял комитет НС ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны. Фото: НС ЛНР

Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, считавшийся погибшим, оказался жив. Он возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Журналисты телеканала «Россия 24» выяснили, что в сентябре 2022 года на парламентария было организовано покушение. После неудавшегося покушения Попов «исчез», началась так называемая игра наших спецслужб.

Было установлено, что заказчиками убийства выступили сотрудники СБУ. Принято решение организовать оперативную игру, в ходе которой был пресечен ряд заказных убийств на должностных лиц органов власти управления Донбасса.

В пресс-службе парламента Республики сообщили, что сейчас Попов приступил к осуществлению полномочий депутата Народного Совета ЛНР.

Олег Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске. После окончания профтехучилища работал электрогазосварщиком. Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени и Луганский государственный университет. До событий 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа. Избирался депутатом Народного Совета ЛНР первого и третьего созывов.

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