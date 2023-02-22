Для владельцев оружия в Донбассе установили сроки действия ранее выданных документов

В Донбассе урегулируют вопрос оборота оружия и боеприпасов. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 22 февраля, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о правовом регулировании в сфере оборота оружия в новых субъектах Российской Федерации. Текст документа доступен в системе обеспечения законодательной деятельности РФ.

Документом, в частности, предусматривается, что граждане РФ, зарегистрированные в новых регионах, смогут до 1 января 2026 года хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел ДНР и ЛНР до их принятия в РФ, а также Украины. В то же время запрещено приобретать новое оружие и патроны к нему.

При этом оружие и патроны, которые не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам на основании законодательства, должны быть сданы в уполномоченные органы не позднее 180 дней со дня вступления закона в силу. Стоимость такого оружия будет возмещена за счет региональных бюджетов.

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