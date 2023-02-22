В Артемовске ВСУ используют промзоны предприятий для усиления обороны

На артемовском направлении идут ожесточенные бои. Фото: НМ ДНР

Киевские силовики используют промзоны артемовских предприятий для укрытия техники и личного состава, чтобы помешать продвижению войск РФ. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- ВФУ (вооруженные формирования Украины) используют промзоны предприятий в Артемовске для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения), - рассказал Марочко.

Он уточнил, что на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части Артемовска, отмечена работа инженерной техники противника по сооружению фортификационных сооружений.

- Огневые точки и заградительные сооружения возводят с учетом промышленной застройки. Цель - затруднение продвижения наших войск. Также сооружения предприятия используются для размещения там личного состава, вооружения и военной техники. Коммуникации в промзоне используются для связки объектов и безопасного перемещения между ними, - проинформировал Марочко.

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