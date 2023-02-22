В Мариуполе почтили память моряков из Новороссийска, погибших в боях за освобождение города

В Мариуполе почтили память о моряках из Новороссийска, погибших в боях за освобождение города. Фото: Телеграм-канал / Глава Мариуполя Олег Моргун

В преддверии Дня защитника Отечества мэр Мариуполя Олег Моргун с директором Мариупольского морского торгового порта Григорием Соболевским возложили цветы к мемориальной доске в память о моряках из Новороссийска, которые погибли в боях за освобождение города.

- При выполнении боевой задачи по деблокированию порта 8 мая прошлого года свои жизни за свободный российский Мариуполь отдали командир дивизиона тральщиков капитан 2-го ранга Александр Бобров, разведчик-водолаз расчета группы борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами старший сержант Дмитрий Николаев, моторист-электрик старший матрос Сергей Дорохин и рулевой-сигнальщик старший матрос Сергей Федченко, - отметил Олег Моргун.

Глава администрации города добавил, что память о героях обязательно будет сохранена для будущих поколений мариупольцев. Имя офицера ВМФ будет присвоено одной из улиц в новых микрорайонах нашего города.

Также, на площади Воинов-освободителей в Мариуполе прошло торжественное возложение цветов к памятнику Воинов-освободителей, приуроченное к наступающему Дню защитника Отечества.

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