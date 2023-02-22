В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель

В Макеевке прямым попаданием повреждено здание профилактория «Солнечный». Фото: Скриншот видео ТГ/Военный Донецк

Мужчина 1981 года рождения погиб в поселке Александровка на юго-западе Донецка в результате обстрела украинской артиллерией. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Трагедия произошла по улице Школьная 220, также на этой улице поврежден дом.

Кроме того, по данным СЦКК, в Макеевке прямым попаданием повреждено здание профилактория «Солнечный» по улице Молокова и частный дом — по Карла Либкнехта. По городу ночью были выпущены три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В Дебальцево, по которому выпустили 6 ракет РСЗО, помимо спорткомплекса «Локомотив», пострадали многоквартирные и частные дома по двум улицам. А в Никитовском районе Горловки зафиксированы повреждения инфраструктуры Мичуринской исправительной колонии.

Всего по информации военных с начала суток по ДНР выпущено более 20 снарядов, в том числе реактивных.

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