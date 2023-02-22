В вузах ДНР начался мониторинг стоимости обучения студентов

ДонНУ скоро перейдет в федеральное подчинение. Фото: ДонНУ

Министерство науки и высшего образования России приступило к мониторингу стоимости обучения в вузах ДНР. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе ведомства.

- В настоящее время Минобрнауки России проводит мониторинг установления стоимости образовательных услуг вузов ДНР. По итогам мониторинга будут приняты решения о необходимости внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты для недопущения нарушения прав обучающихся на платной основе в соответствии с законодательством РФ, — сказано в сообщении.

Отмечается, что оказание вузами платных образовательных услуг закреплено Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года и регулируется Гражданским кодексом, а также соответствующими правилами. Законодательством, в частности, закреплена автономия университетов в установлении цен с учетом их минимально допустимого размера, необходимого для качественного оказания образовательной услуги.

В ДНР около двух десятков вузов. Согласно планам семь из них вскоре перейдут в федеральное ведение, остальные останутся в региональном.

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