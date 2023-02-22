В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ двое мирных жителей получили ранения

Донецк ежедневно обстреливается ВСУ. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 22 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 109 снарядов и ракет.

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Каштановое, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Волноваха.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Волновахе.

Повреждены 4 домостроения в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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