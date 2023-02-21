В ДНР заявили, что процесс оформления материнского капитала должен проходить без бюрократических проволочек

Раньше о такой мере поддержки в Республике могли только мечтать, сейчас это стало реальностью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Процесс оформления материнского капитала в ДНР должен проходить без бюрократических проволочек. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что по инициативе Президента России Владимира Путина в регионе, равно как и в других субъектах РФ, право на маткапитал получили родители, дети которых родились, начиная с 2007 года. Раньше о такой мере поддержки в Республике могли только мечтать. Сейчас это стало реальностью.

- Мы благодарны Владимиру Владимировичу за это решение. В Республике выдача сертификатов на маткапитал уже началась. Теперь нам важно быстро выстроить такую систему в регионе, чтобы не допустить бюрократических проволочек, которые Президент метко назвал «казенщиной», - подчеркнул лидер ДНР.

По словам Пушилина, данная программа станет важным подспорьем для семей с детьми в Республике. А ситуаций, когда все упирается в чиновников, быть не должно.

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