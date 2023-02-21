Леонид Пасечник: Решение Президента РФ о маткапитале и социальных гарантиях для жителей Донбасса - больше чем справедливость

Лидер ЛНР верит в потенциал земляков и уверен, что вместе они выведут Луганщину в один из самых развитых регионов России. Фото: ТГ/Пасечник

Россия проявляет поистине отеческую заботу по отношению к жителям Донбасса. Такое мнение выразил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник по окончании выступления Президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в Москве.

- Мы чувствуем эту защиту, заботу и поддержку всей России, о которой говорил Президент. Решение о маткапитале и социальных гарантиях - это больше чем справедливость, это поистине отеческая забота о людях Донбасса, ощущение которой дает нам колоссальные силы для дальнейшего развития, - отметил он.

По словам Пасечника, Путин фактически обозначил, что масштабное восстановление новых регионов - один из главных приоритетов развития страны, и его темпы будут расти. При этом Россия верит и рассчитывает на тех, кто родился и вырос в Донбассе.

- И мы не подведем. У нас есть потенциал и мы выведем Луганщину в один из самых развитых регионов России! - уверен руководитель Республики.

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