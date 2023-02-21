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НовостиПолитика21 февраля 2023 18:01

Денис Пушилин уверен, что вскоре Донбасс сам сможет помогать другим регионам России

По мнению врио Главы ДНР, потенциал региона огромен
Ирина ДМИТРИЕВА
По словам Пушилина, жители Донбасса очень признательны тем регионам, которые сейчас помогают им, но в целом такое положение дел для них непривычно. Фото: пресс-служба Главы ДНР

По словам Пушилина, жители Донбасса очень признательны тем регионам, которые сейчас помогают им, но в целом такое положение дел для них непривычно. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Потенциал Донбасса огромен, и после окончания боевых действий регион сможет не только полностью обеспечивать себя, но также помогать другим субъектам России. Такое мнение выразил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами в Гостином дворе по окончании обращения Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

- Потенциал Донбасса, он известен, огромен, и, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным в плане и самообеспечения, и, конечно же, помощи тем регионам, где это нужно в рамках уже России. Регионам, где какие-то моменты требуют поддержки, - отметил он.

По словам Пушилина, жители Донбасса очень признательны тем регионам, которые сейчас помогают им, но в целом такое положение дел для них непривычно.

- Поэтому, я уверен, мы преодолеем такое состояние в кратчайшие сроки, - сказал лидер ДНР.

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