Денис Пушилин уверен, что вскоре Донбасс сам сможет помогать другим регионам России

По словам Пушилина, жители Донбасса очень признательны тем регионам, которые сейчас помогают им, но в целом такое положение дел для них непривычно. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Потенциал Донбасса огромен, и после окончания боевых действий регион сможет не только полностью обеспечивать себя, но также помогать другим субъектам России. Такое мнение выразил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами в Гостином дворе по окончании обращения Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

- Потенциал Донбасса, он известен, огромен, и, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным в плане и самообеспечения, и, конечно же, помощи тем регионам, где это нужно в рамках уже России. Регионам, где какие-то моменты требуют поддержки, - отметил он.

По словам Пушилина, жители Донбасса очень признательны тем регионам, которые сейчас помогают им, но в целом такое положение дел для них непривычно.

- Поэтому, я уверен, мы преодолеем такое состояние в кратчайшие сроки, - сказал лидер ДНР.

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