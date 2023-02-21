Денис Пушилин заявил, что на непопулярные меры Россию подталкивают действия недружественных стран

Денис Пушилин озвучил свое видение ситуации. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин дал оценку заявлению Президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Напомним, что об этом стало известно в ходе сегодняшнего выступления российского лидера перед Федеральным собранием в Москве.

Он отметил, что на такие меры Россию подталкивают действия недружественных стран.

- Вижу, что уже распространяются сообщения о начале новой гонки вооружений. Хочу заметить, Президент особо отметил, что Россия будет наращивать свой ядерный потенциал, включая разработку и испытания новых видов оружия только в ответ на такие же действия недружественных стран, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в ДНР рассказали о поручении Владимира Путина создать фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Его задачей станет адресная, персональная помощь военнослужащим.

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