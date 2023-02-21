В ДНР рассказали о поручении Владимира Путина создать фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов

Поддержка от государства теперь станет персональной Фото: Александр КОЦ

Президент РФ Владимир Путин предложил создать государственный фонд поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов. С такой инициативой он выступил сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию. Эта помощь крайне важна для миллионов жителей Донбасса, в свою очередь, отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который также присутствовал на церемонии оглашения Послания в Москве.

Он подчеркнул, что в этом предложении отражены все признаки исконно русской души.

- Очень важны для сотен тысяч, миллионов людей обозначенные в Послании меры поддержки бойцов, получивших ранения, создание фонда персональной помощи семьям погибших во время СВО военнослужащих. Это - воплощение на государственном уровне наших русских черт: милосердия, взаимопомощи и сострадания, что особо отметил Президент, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия будет наращивать темпы восстановления и развития ДНР. В регионе увеличат количество рабочих мест и возродят инфраструктуру.

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