ДНР и Тульская область расширят сотрудничество в промышленной сфере

Тульская область давно оказывает Республике всестороннюю поддержку - от передачи гуманитарной помощи до восстановления городов. Фото: ТГ/Мингазов

Донецкая Народная Республика и Тульская область договорились развивать сотрудничество в промышленной сфере, в том числе производстве строительных материалов. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, который вместе с председателем Правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым подписал сегодня план взаимодействия двух регионов.

Он отметил, что стороны распространят сотрудничество не только на сферу строительства и восстановления объектов, но также займутся поиском точек соприкосновения по промышленной кооперации предприятий.

- Формируем точки притяжения по промышленной кооперации наших производств, для того, чтобы наши предприятия могли отгружать промышленную продукцию заводам Тульской области, и, соответственно, тульские предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов, могли участвовать в восстановлении нашего региона, - пояснил премьер.

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