В ЛНР за год планируют восстановить около 550 многоквартирных домов

По мере согласования проектов план может быть расширен. Фото: ТГ/Пасечник

В ЛНР в текущем году планируют восстановить более полутора тысяч объектов при координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Помощь окажут также шефские регионы. Об этом сообщил журналистам ТАСС врио Главы Республики Леонид Пасечник.

По его словам, несмотря на военную обстановку, на Луганщине ведутся масштабные восстановительные работы. В прошлом году при содействии Минстроя России и помощи регионов-кураторов в ЛНР восстановили 1750 объектов, из которых более 300 имеют социально-культурное значение.

- На этот год у нас не менее масштабные планы. К восстановлению уже запланировано более 1700 объектов, в том числе около 550 многоквартирных жилых домов и более 250 объектов социальной сферы, - заявил руководитель Республики.

Врио Главы ЛНР также уточнил, что эти цифры - не окончательные, по мере согласования проектов план может быть дополнен.

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