Леонид Пасечник: Киев готовил наступательный «кулак» на границах ЛНР и ДНР

Леонид Пасечник отметил, что у руководства республик тогда не оставалось другого выбора, кроме как обратиться за помощью к России. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Киев готовил наступательный «кулак» на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, готовясь к силовому разрешению конфликта. Об этом заявил журналистам ТАСС врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он напомнил, что в середине февраля 2022 года, когда началась эскалация на линии соприкосновения, многие понимали, что Украина готовится к наступлению. Остановка накалилась до предела.

- Эти тревожные дни, эвакуация врезались в память каждого жителя Луганщины. Преступный режим взял курс на убийство и готовился к силовому разрешению конфликта. Конечно, выстоять в одиночку мы бы не смогли, и нам не оставили другого выбора, кроме как обратиться к России за помощью. И слава богу, братский народ откликнулся, - вспоминает Пасечник.

По его словам, волевое решение президента РФ о начале специальной военной операции буквально на несколько дней опередило намерения националистов. Это дало Республике надежду на долгожданный мир.

- Сейчас мы вместе, плечом к плечу сражаемся против нацизма. И, не сомневаюсь, одержим победу, а над Луганщиной снова будет мирное небо! – лидер ЛНР.

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