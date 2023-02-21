Киев перебросил в район Артемовска боевиков из «Айдара»*

В районе Артемовска отмечается прибытие украинских националистов. Фото: соцсети

В районе Артемовска зафиксировано прибытие боевиков из националистического батальона «Айдар»*. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что украинское командование прибегло к таким действиям с определенной целью - деблокировать пути сообщения и не допустить бегства мобилизованных солдат.

- Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики из националистического подразделения «Айдар»*. Также в их задачи входит сдерживание позиций и недопущение бегства военнослужащих из числа мобилизованных граждан, - рассказал военный эксперт.

Напомним, накануне в ДНР сообщили о начале эвакуации жителей Артемовска. Группу эвакуированных жителей из семидесяти человек должны доставить в Шахтерск 20 февраля.

*Запрещенная в РФ организация

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