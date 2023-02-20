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НовостиПолитика20 февраля 2023 19:08

Обстрелы Донецка украинскими боевиками: Куйбышевский и Киевский районы за последний час дважды попадали под огонь

Об этом сообщил столичный градоначальник
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинснкие преступники продолжают обстреливать мирные кварталы столицы Республики

Украинснкие преступники продолжают обстреливать мирные кварталы столицы Республики

Вечером 20 февраля Куйбышевский и Киевский районы Донецка снова подверглись украинским обстрелам. Причем дважды за час. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В 20.35 из населенного пункта Нетайлово выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). В 20.40 из населенного пункта Тоненькое выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - рассказал он.

Примечательно, что ВСУ на этом не остановились.

- Киевский район нашего города остается под обстрелами врага. В 21.32 из населенного пункта Тоненькое украинские каратели выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, - проинформировал мэр.

Напомним, что сегодня в 14.10 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре НАТОвских снаряда. В результате обстрела погиб мирный житель.

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