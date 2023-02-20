Обстрелы Донецка украинскими боевиками: Куйбышевский и Киевский районы за последний час дважды попадали под огонь

Украинснкие преступники продолжают обстреливать мирные кварталы столицы Республики

Вечером 20 февраля Куйбышевский и Киевский районы Донецка снова подверглись украинским обстрелам. Причем дважды за час. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В 20.35 из населенного пункта Нетайлово выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). В 20.40 из населенного пункта Тоненькое выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - рассказал он.

Примечательно, что ВСУ на этом не остановились.

- Киевский район нашего города остается под обстрелами врага. В 21.32 из населенного пункта Тоненькое украинские каратели выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, - проинформировал мэр.

Напомним, что сегодня в 14.10 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре НАТОвских снаряда. В результате обстрела погиб мирный житель.

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