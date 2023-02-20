В Сочи в образовательный центр «Сириус» впервые приехали школьники из ДНР

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева

Впервые в образовательный центр «Сириус» (Сочи) на естественно-научную программу приехали шесть десятиклассников из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала, что на программе ребята знакомятся с методами исследования в области физики, химии и биологии, решают практико-ориентированные задачи, получают консультации, связанные с проектной научной деятельностью.

Основная цель февральской программы - развить у учащихся экспериментальные навыки во всех трех областях – физике, химии и биологии – и показать связь между этими направлениями.

Для того чтобы попасть на программу, участникам нужно было пройти дистанционное тестирование и представить видеоролик с самостоятельно проведенным экспериментом.

Образовательный центр «Сириус» создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

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