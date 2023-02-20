Трое юнармейцев представят ДНР на международном патриотическом форуме

Мероприятие является площадкой для общения молодежи, специалистов и организаторов патриотического воспитания. Фото: Минспорта ДНР

С 19 по 21 февраля в Абакан Республики Хакасия проходит Межрегиональный патриотический форум, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Мероприятие является площадкой для общения молодежи, специалистов и организаторов патриотического воспитания, лучших представителей региональных отделений всероссийских патриотических организаций и объединений из Республики Хакасия, Тувы, Красноярского края, Донецкой и Луганской народных республик.

В пресс-службе Минспорта добавили, что от Донецкой Народной Республики в Абакан для участия в форуме отправились три юнармейца в сопровождении начальника Центрального штаба военно-патриотического движения «Молодая Гвардия-Юнармия» Виктора Пудака.

Отметим, что проезд делегации Донецкой Народной Республики организован при поддержке общественной организации «Русский центр».

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