ВСУ обстреляли снарядами натовского образца мирных жителей Кировского района Донецка

ВСУ вновь обстреляли мирные кварталы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские вооруженные формирования обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Враг снова обстрелял мирных жителей Кировского района Донецка. В 18:30 из населенного пункта Галициновка украинские каратели выпустили 5 снарядов калибром 155 миллиметров, - сообщил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что 20 февраля в 14:10 украинские вооруженные формирования выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре натовских снаряда, калибром 155 миллиметров. В результате обстрела погиб мирный житель.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. В результате одна мирная жительница погибла, еще двенадцать – ранены, в т.ч. девочка 2014 г.р. и подросток 2005 г.р.

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