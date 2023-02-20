В ЛНР почтили память Доктора Лизы

В Луганске почтили память Доктора Лизы. Фото: ОП ЛНР

В столице Луганской Народной Республики почтили память врача и филантропа Елизаветы Глинки – Доктора Лизы. Сегодня, 20 февраля ей мог исполниться 61 год.

Общественники ЛНР возложили цветы у бюста Доктора Лизы, который установлен на территории Луганской республиканской клинической больницы.

- Для нас, жителей Донбасса, Елизавета Глинка - ангел, человек, который не боялся опасностей, спасал наших детей, - сказала член Общественной палаты Республики Наталья Приймак. - Огромная благодарность присутствующим за то, что помните этот день и приходите почтить память. В наших сердцах мы должны сохранить наследие доброты души Елизаветы и по возможности помогать тем, кто в этом нуждается.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в том числе музыканты и журналисты, летевшие поздравить с Новым годом военнослужащих из состава авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим.

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