Народный фронт передал гумпомощь сразу шести подразделениям Первого Донецкого Армейского Корпуса

Народный фронт доставил 1-му Донецкому АК очередной гуманитарный груз. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Волонтеры Общероссийского Народного фронта доставили гуманитарный груз для шести подразделений 1-го Донецкого Армейского Корпуса. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Бойцы шести подразделений 1-го Донецкого АК получили сегодня от «Народного фронта» карематы, спальные мешки, теплую обувь, шапки, бафы, перчатки, термобелье, а также маскировочные сети для успешного выполнения задач в зимних условиях обстановки, - говорится в сообщении.

Военные выразили благодарность за оказанную поддержку и помощь всем неравнодушным жителям.

Ранее сообщалось, что Народный фронт передал военным 70 внедорожников и технику.

- Новенькие автомобили «Нива» с комплектами оборудования в которые входят дроны, антидроновые ружья, а так же приятные подарки от звезд русской эстрады - гитары - отправились на фронт, чтобы помочь нашим защитникам на передовой, - рассказали в НМ ДНР.

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