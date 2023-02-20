МЧС России привезли в ЛНР очередной гуманитарный груз

В ЛНР привезли 77 тонн помощи. Фото: МЧС России

В понедельник, 20 февраля, МЧС России доставило в Луганскую Народную Республику очередной гуманитарный груз. В него вошли мясные консервы и медицинское имущество – всего 77 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе в министерстве по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

- Автомобили очередного конвоя МЧС России с помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из семи автомобилей, доставил мясные консервы общим весом 77 тонн и медицинское имущество, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общественный деятель Родион Мирошник передал уже третий аппарат для заживления ран Луганской республиканской клинической больнице.

Напомним, что Общероссийский Народный фронт передал российским военнослужащим внедорожники и технику. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Новенькие автомобили «Нива» с комплектами оборудования в которые входят дроны, антидроновые ружья, а так же приятные подарки от звезд русской эстрады - гитары - отправились на фронт, чтобы помочь нашим защитникам на передовой, - говорится в сообщении.

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