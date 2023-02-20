Советник Главы ЛНР Анна Сорока: Нынешнее военно-политическое руководство Украины готово на все, чтобы угодить своим западным кураторам

Анна Сорока Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Советник Главы Луганской Народной Республики Анна Сорока в ходе телемоста с журналистами, политическими обозревателями и активистами из Италии и Сербии заявила, что государства, содержащие Украину, на протяжении многих лет взращивали в ее западных областях нацизм.

- Нынешнее военно-политическое руководство Украины, пришедшее к власти незаконным путем, готово на все, чтобы угодить своим западным кураторам, чтобы русский народ поломать, - заявила Сорока. - Мы понимаем, что нацизм был искусственно взращен на территории Украины, что его очень вовремя достали из кармана европейских руководителей, правителей, чтобы развязать очень жесткую войну.

Также Анна Сорока рассказала об украинских целенаправленных обстрелах жилых массивов и об объявленных экономической, энергетической и продовольственной блокадах.

- При этом международные правозащитные организации игнорировали преступления, совершаемые в отношении жителей ЛНР и ДНР, - отметила советник Главы Республики.

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