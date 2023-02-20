Медики ЛНР начали получать дополнительные выплаты от 4500 до 18500 рублей в месяц

Медики ЛНР начали получать допвыплаты. Фото: Республика

С 1 января по поручению Президента России Владимира Путина медики первичного звена, скорой помощи, сельские фельдшеры и врачи, которые работают в отдаленных и труднодоступных районах начали получать специальные надбавки к зарплате. Дополнительные средства также положены и экспертам, в том числе с высшим немедицинским образованием, которые занимаются проведением сложных исследований, например, при диагностике онкологических заболеваний.

Ежемесячная доплата медикам Луганской Народной Республики составляет от 4500 до 18500 рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника и вида медицинской организации.

- В Республике получателями специальных социальных выплат станут свыше 9500 медицинских работников, - говорит заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова. - Около пяти тысяч медработников уже получили первые выплаты.

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