Открытый чемпионат и Первенство ДНР по кикбоксингу прошли в Мариуполе

Соревнования проводились в разделах: лайт-контакт, фулл-контакт, лоу-кик и К-1. Фото: Минспорта ДНР
19 февраля в Мариуполе прошли Открытый чемпионат и Первенство ДНР по кикбоксингу. Соревнования проводились на базе спортивного комплекса «Ильичевец». Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
- В Чемпионате и Первенстве ДНР по кикбоксингу приняли участие 122 спортсмена из Донецка, Макеевки, Горловки, Волновахи и Мариуполя, - сообщили в Минспорта Республики.
В ведомстве рассказали, что соревнования проводились в разделах: лайт-контакт, фулл-контакт, лоу-кик и К-1. Все призеры награждены медалями и грамотами от организаторов.
- Целью проведения Открытого Чемпионата и Первенства Донецкой Народной Республики по кикбоксингу среди взрослых 2004 г.р. и старше, юниоров и юниорок 2005-2006 г.р., юношей и девушек 2007-2008 годов рождения было повышение уровня спортивного мастерства спортсменов и отбор лучших спортсменов в сборную команду Донецкой Народной Республики, а так же укрепление дружеских связей между спортивными организациями и клубами, - уточнили в министерстве.
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