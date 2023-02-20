В Алчевске специалисты из Ингушетии ведут работы на трех недостроенных многоэтажках

Работы на недостроях Алчевска будут завершены в срок. Фото: Минстрой ЛНР

В Алчевске подрядчики из Ингушетии достраивают три многоэтажных дома, работы на которых были заморожены больше десяти лет назад. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики.

- В трех одноподъездных девятиэтажных домах будет 144 квартиры общей площадью 15 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении. - В настоящее время на объектах работают более 160 рабочих и восемь единиц техники.

По данным Минстроя ЛНР, специалисты выполнили кирпичную кладу наружных стен, установили внутренние перегородки из пенобетона, смонтировали системы электроснабжения и теплоснабжения, ведут монтаж сантехнического оборудования и установку оконных блоков. Кроме того, проводятся внутренние отделочные работы и подготовка к монтажу отделки фасада.

- Отмечу, что специалисты отлично выполняют взятые на себя обязательства и, думаю, дома будут сданы в срок, - заявил глава министерства строительства и ЖКХ Республики Игорь Жарков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске: что изменилось

Мэр Москвы рассказал, как город помогает улучшать общественный транспорт в Луганске (подробнее)