Компенсацию за утраченное жилье в прошлом году получили 295 жителей Северодонецка

Разрушения в городе масштабные. Фото: Виктория Толкачева

В прошлом году комиссия при администрации Северодонецка назначила компенсации за поврежденное или утраченное в ходе боевых действий жилье 295 жителям города. Об этом сообщили в горадминистрации.

- На сегодняшний день администрацией города Северодонецка Луганской Народной Республики активно ведется работа по возмещению ущерба за полностью и частично разрушенное жилье, которое пострадало вследствие боевых действий. Так, за 2022 год компенсацию получили 295 человек на сумму 388 309 600 рублей, - говорится в сообщении.

В администрации Северодонецка отметили, что еще принято 1 160 заявлений от жителей города.

- Выплаты этим людям будут произведены на протяжении 2023 года, - подчеркнули в администрации города Северодонецк.

Заявления на получение компенсаций в Северодонецке принимаются в будние дни с 08:00 до 14:00 по адресу: улица Ленина, 32а, кабинет № 1.

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