Общественники передали луганской больнице третий аппарат для заживления ран

Всего планируется передать десять аппаратов для заживления ран. Фото: кадр из видео t.me/miroshnik_r

Общественный деятель Родион Мирошник передал уже третий аппарат для заживления ран Луганской республиканской клинической больнице.

- В травматологию клиники, через которую проходят тысячи наших раненных бойцов, передали уже третий вакаппарат «ВИТ Мобил» для очистки и заживления ран, - рассказывает Мирошник. - Первые два работают почти круглосуточно. Благодаря этому новшеству многократно меньше нужно производить болезненных обработок ран и перевязок. Наша задача приобрести и передать как минимум десять таких устройств.

Руководитель ЛРКБ Олег Вольман благодарен за такую неоценимую помощь, особенно в такое время, когда такие аппараты остро необходимы.

- Этот аппарат ускоряет заживление ран, различных повреждений, поэтому искренне рады тому, что мы не одни и с нами рядом есть люди неравнодушные, которые активно нам помогают, и помогают не только нам, а, конечно, прежде всего раненым бойцам, которые сегодня находятся в нашем учреждении, - поблагодарил главврач.

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