ВСУ за четыре часа выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 104 боеприпаса

ВСУ не прекращают обстреливать Республику. Фото: СЦКК ДНР

По данным Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за четыре часа 20 февраля, украинские боевики выпустили по территории ДНР 104 боеприпаса.

Огонь по территории Республики был открыт 6:40, огню из 152-миллиметровой артиллерии подвергся Никитовский район Горловки. Далее ВФУ начали обстрел Киевского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка из артиллерии натовского образца. Также под обстрел попал и Червоногвардейский район Макеевки.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. В результате, одна мирная жительница погибла, еще двенадцать – ранены, в т.ч. девочка 2014 г.р. и подросток 2005 г.р. Также зафиксированы повреждения десятков зданий.

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