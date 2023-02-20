«Мы смогли показать им, что они не одиноки»: Представители «Молодой Гвардии» навестили людей в стахановском пункте временного размещения

Волонтеры привезли сладкие подарки. Фото: t.me/mg_lnr

Представители общественной организации «Молодая Гвардия» навестили пункт временного размещения в Стаханове и передали людям сладкие подарки.

– Многие люди в наше время забывают о том, что маленькие дела могут привести к большим результатам, - говорит представитель «Молодой Гвардии» Тимур Шурупов. - Сегодня мы подарили жителям пункта временного размещения небольшие сладости.

Он отметил, что хоть подарки и небольшие, но этот жест принес им радость и улыбку на лице.

- Мы смогли показать им, что они не одиноки и что есть люди, которые заботятся о них, – подчеркнул Шурупов.

Напомним, что сегодня, 19 февраля, Краснодон с рабочим визитом посетил губернатор Тюменской области. Александр Моор ознакомился с ходом выполнения восстановительных работ в городе и подарил учебным заведениям графические планшеты.