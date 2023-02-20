Губернатор Тюменской области подарил школам Краснодона графические планшеты

Моор прибыл в Краснодон с рабочим визитом. Фото: Администрация Краснодона

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в подшефный Краснодон, где проинспектировал ход восстановительных. В ходе визита руководитель российского региона подарил образовательным учреждениям города графические планшеты для индивидуальных и групповых авторских решений по промышленному дизайну, компьютерной графике и проектному моделированию. Об этом сообщили в администрации Краснодона.

- Руководители учебных учреждений выразили слова благодарности за оказанную помощь в ремонте и оснащении компьютерных классов и кабинета робототехники, - сообщили в администрации.

Александр Моор ознакомился с ходом восстановительных работ в средней школе № 4 имени Героя Советского Союза Сергея Тюленина и городской гимназии, в зданиях центральной городской многопрофильной больницы и детско-юношеской спортивной школы № 1.

- В качестве подарка тренерскому составу школы он вручил спортивный инвентарь для плавания, - рассказали в администрации Краснодона.

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