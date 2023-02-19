Количество жертв при обстреле центра Донецка возросло до 11, один человек погиб

В результате украинской атаки погиб один мирный житель. Фото: Архив КП

В Донецке возросло количество мирных жителей, которые пострадали в результате обстрела вооруженных формирований Украины. Жертвами украинских боевиков стали 11 человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 11, еще 1 человек погиб, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что скончалась мирная жительница 1938 года рождения, получившая ранения.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка с использованием реактивной системы залпового огня. Всего по центру было выпущено 40 ракет. В результате повреждения получили жилые многоквартирные дома, общежитие, библиотека, школа, магазины, автостанция и детский сад.

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