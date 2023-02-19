В ДНР начал работу российский федеральный проект «Крепкая семья»

Федеральный проект ранее был запущен в других регионах России

В Донецкой Народной Республике дан старт федеральному проекту «Крепкая семья», который уже не первый год работает в других регионах России. Он необходим для содействия в поддержке и укреплении института семьи. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

— С целью содействия в поддержке и укреплении института семьи партия «Единая Россия» реализует федеральный проект «Крепкая семья», который начинает свою работу и в Донецкой Народной Республике. На меня возложена ответственность координатора, — рассказала Толстыкина.

Зампред Правительства добавила, что совместно с руководителем Представительства ДНР в России Ольгой Макеевой приняла участие в совещании с регионами.

— Познакомились с коллегами, которые уже не первый год активно работают в рамках проекта, и обсудили ряд федеральных мероприятий, которые планируются к реализации, — добавила она.

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