Дончане поблагодарили работников кафе и магазинов, которые укрыли их во время обстрелов

«Прилеты» зафиксированы в Ворошиловском и Киевском районах города. Фото: Кулемзин/ТГ

Жители Донецка выразили благодарность работникам кафе, ресторанов и магазинов, которые оперативно среагировали на обстрел и помогли мирным жителям укрыться от украинских снарядов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Десятки жизней были спасены благодаря самоотверженным действиям сотрудников магазинов и кафе во время вражеского обстрела Ворошиловского района нашего города. Во время обстрела все посетители были эвакуированы в безопасные места. Большое человеческое спасибо! — рассказал Кулемзин.

Глава администрации отметил, что горожане благодарят сотрудников магазина «МOLOKO», который находится на пересечении проспекта Мира и ул. Челюскинцев, аптеки по адресу - бульвар Шевченко 19 (а), кафе «Миллениум», магазина «ПИР» на Школьном бульваре, «GoodZone» на ул. 50-летия СССР и других общественных заведений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Число раненых мирных жителей в центре Донецка возросло до девяти, среди них двое детей

Украинские боевики нанесли удар по центру Донецка (подробнее)