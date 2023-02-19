Пять мирных жителей пострадали в результате центра Донецка

Пять мирный жителей получили ранения в результате обстрела (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 5. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли центр Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрелов были повреждены торговые ряды Крытого рынка, жилые дома, школа, детский сад и библиотека имени Н. К. Крупской.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел центральных районов Донецка начался около 15:10. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

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