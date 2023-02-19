«Лепили с ребенком снеговика и возле нас начали ложиться снаряды»: Житель Донецка попал под обстрел и чудом не пострадал

К счастью мужчина и ребенок не пострадали. Фото: кадр из видео t.me/itsdonetsk

Житель Донецка вместе со своей дочерью лепили снеговика на улице около своего дома, как вдруг начался обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Мужчина с ребенком чудом не пострадали.

- Лепили с ребенком снеговика и возле нас начали ложиться снаряды. Прямо возле меня – раз, два (начали разрываться снаряды), мне лицо засыпало землей. Я малую схватил и мы в подъезд побежали, - рассказывает мужчина. – С крыши посыпались осколки, вокруг куски металла.

ВСУ нанесли удар по центру Донецка в 15:10 19 февраля. По данным Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины по Киевскому и Ворошиловскому районам украинские боевики за две минуты выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным, под огонь попали автостанция и торговые ряды на «Крытом рынке», здания прокуратуры, библиотеки имени Крупской, районы проспекта Мира, пересечения бульвара Школьного и проспекта Ватутина, улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого.

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