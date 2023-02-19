Обстрел центра Донецка 19 февраля: под огонь попали автостанция и торговые ряды на «Крытом рынке»

ВСУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО. Фото: t.me/itsdonetsk

Под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины центра Донецка днем 19 февраля попали автостанция и торговые ряды на «Крытом рынке».

- Обстреляли «Крытый рынок», я чудом под него не попал, - рассказывает донецкий волонтер Андрей Лысенко. – Здесь посечены машины. О жертвах не знаю, но думаю, что есть пострадавшие люди.

По данным Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 15:10 с района населенного пункта Ласточкино по Киевскому району украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО, а в 15:20 с этого же районе еще 20 ракет по Ворошиловскому району Донецка.

Также сообщается о прилетах в здания прокуратуры, библиотеки имени Крупской, в районах проспекта Мира, пересечениях бульвара Школьного и проспекта Ватутина, улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого.

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