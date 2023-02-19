ВСУ за две минуты выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк. Фото: t.me/itsdonetsk

По данным Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины днем 19 февраля вооруженные формирования Украины выпустили по центральной части Донецка 40 боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В 15:10 с района населенного пункта Ласточкино по Киевскому району украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО, а в 15:20 с этого же районе еще 20 ракет по Ворошиловскому району Донецка.

По сообщениям очевидцев под обстрел попал район Крытого рынка. Здесь повреждены магазины и другие торговые точки.

- Один из снарядов попал на автостанцию «Крытый рынок», хорошо, что людей не зацепило, - сообщил с места событий волонтер Андрей Лысенко.

На данный момент данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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