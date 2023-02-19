ВФУ нанесли удар по центру Донецка из РСЗО

Снаряды украинских боевиков упали в самом центре Донецка

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по центральным районам Донецка с применением реактивной системы залпового огня. По Киевскому и Ворошиловскому районам было выпущено 40 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам 40 ракет из реактивной системы залпового огня около 15:10. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в района населенного пункта Ласточкино, — добавили в ведомстве.

Жительница Донецка поделилась, что очень испугалась от громких звуков. Девушке показалось, что снаряды украинских боевиков попали в ее дом в центре Донецка.

— Все было спокойно, как вдргу начался этот ужас! Я сразу выбежала в коридор, подальше от окон. Показалось, что снаряды взрываются прямо над нашим домом, — рассказала двадцатилетняя Светлана.

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