За час ВФУ выпустили по трем районам Донецка более 20 снарядов

ПОд огнем ВФУ вновь прифронтовые районы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. По ним было выпущено более 20 артиллерийских снарядов за час. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Прифронтовые районы города продолжают страдать от снарядов ВФУ. За последний час по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам выпущен 21 снаряд калибром 155 мм и 4 снаряда калибром 152 мм, — добавил мэр.

Напомним, что за сутки в результате обстрелов украинских боевиков пострадал один мирный житель — подросток в Петровском районе Донецка. Под огнем вооруженных формирований Украины оказались пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики. На донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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