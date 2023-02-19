Более 3,7 жителей ЛНР остались без электроснабжения

Восстановить электроснабжение в четырех населенных пунктах обещают 19 февраля. Фото: Минугля ДНР

В результате автоматического отключения подстанций более 3,7 абонентов Троицкого и Беловодского районов Луганской Народной Республики остались без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

— В результате автоматического отключения без электроснабжения 2851 абонент в поселках Троицкое и Бабичево (Троицкий район), — отметили в ведомстве.

В МЧС Луганской Народной Республики добавили, что в результате автоматического отключения без электроснабжения также остались 914 абонентов в Беловодском районе Луганской Народной Республики Республики. Без света остаются жители в поселке городского типа Беловодск и селе Семикозовка. Ремонтные работы в двух районах Республики запланированы на 19 февраля.

Напомним, что ранее в ЛНР обвинили Киев в уклонении от диалога по розыску пропавших без вести бойцов ВСУ. Еще год назад аппарат омбудсмена запустил «горячую линию» для родственников военнослужащих ВСУ, которые сложили оружие. За время ее работы сюда поступили 696 обращений относительно розыска пропавших без вести украинских бойцов.

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