Денис Пушилин: «Нашим людям свойственно приходить на помощь»

Денис Пушилин встретился с волонтерами в Ростове-на-Дону. Фото: ТГ/Пушилин

Благодаря работе добровольцев, объединившихся в рамках гуманитарной миссии «Мы вместе», удалось систематизировать оказание гуманитарной помощи в ДНР. Об этом заявил врио главы Республики Денис Пушилин, который принял участие в общероссийском семинаре для команд региональных штабов движения в Ростове-на-Дону.

- Нашим людям свойственно приходить на помощь, и очень важно, когда поддержка приобретает организованный, системный характер, - отметил он в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин отметил, что первый штаб волонтеров появился в Республике в мае прошлого года. С того времени различную помощь получили тысячи жителей ДНР.

- Это и гуманитарные поставки, и организация эвакуации населения из опасных районов, раздача продуктов питания и воды, работа медиков-волонтеров, образовательные акции и еще множество добрых дел, - перечислил он.

Пушилин искренне поблагодарил всех, кто и сегодня остается вместе с Донбассом и помогает его жителям.

- Такое деятельное единство - основа непобедимости России, - подчеркнул лидер ДНР.

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