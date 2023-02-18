В Амвросиевском районе ДНР капитально отремонтировали образовательные учреждения

В девяти школах и детском саду заменили кровлю, проложили новые инженерные сети и обновили окна. Фото: Минстрой РФ

В прошлом году в Амвросиевском районе ДНР были восстановлены 32 объекта. Все благодаря помощи региона-куратора - Амурской области РФ. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Там уточнили, что капитальному ремонту подверглись местные образовательные учреждения.

- Амурская область в рамках шефской помощи в 2022 году в Амвросиевском районе ДНР капитально отремонтировала учреждения образования - это девять школ и один детский сад, где заменили кровлю, проложили новые инженерные сети и обновили окна, - говорится в сообщении.

В Минстрое также уточнили, что российские строители за этот период времени отремонтировали 18 дорог и привели в порядок четыре общественных территории. В планах на текущий год кроме собственно восстановления самой социальной инфраструктуры заложены благоустройство района и освещение улиц.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Строители Минобороны России пустили воду на водозаборный узел, который будет снабжать Донецк

Жителям города начнет поступать вода объемом до 7 тысяч кубометров в сутки (подробнее)