Снегопад в ДНР: ГАИ призвала водителей и пешеходов быть внимательными

Осторожно! Снегопад! Фото: МВД ДНР

В связи с ухудшением погодных условий (обильным выпадением снега), сотрудники Госавтоинспекции Республики обращают внимание водителей на необходимость соблюдения безопасного скоростного режима.

- При управлении транспортом в непогоду следует выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, исключить резкое торможение и маневрирование. Во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП, - говорится в распространенном пресс-центром главка сообщении.

Также УГАИ МВД ДНР рекомендует водителям учитывать метеопрогнозы и состояние покрытия дорог при планировании поездок, воздержаться от поездок на дальние расстояния. Особенно это касается водителей с небольшим стажем управления машиной.

Автомобилистам следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен.

Пешеходы при переходе проезжей части должны сначала убедиться в собственной безопасности, и только после этого переходить дорогу. Также правоохранители рекомендуют разместить на одежде или сумках светоотражающие элементы.

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