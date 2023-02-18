Бойцов, участвовавших в освобождении Дебальцево, наградили почетными знаками «За заслуги перед городом»

Торжественное мероприятие приурочили к восьмой годовщине освобождения населенного пункта. Фото: Администрация города Дебальцево

В Дебальцево наградили бойцов, участвовавших в его освобождении от украинской оккупации. Им вручили почетные знаки «За заслуги перед городом». Торжественное мероприятие приурочили к восьмой годовщине освобождения населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как отметил мэр города Сергей Желновач, победа в Чернухино-Дебальцевской операции - это общая заслуга военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик.

- В 2015 году, благодаря их слаженным действиям, героизму и твердости духа, удалось освободить эту многострадальную землю. Вспоминая те трагические события, каждый раз понимаем, какой высокой ценой удалось прийти к победе, - отметил он.

Сообщается, что за самоотверженный труд, мужество и героизм, патриотизм и верность профессиональному долгу, проявленные во время боевых действий на территории города Дебальцево, были награждены четыре человека - военнослужащие и два фельдшера скорой помощи.

В День освобождения города воинской славы Дебальцево жители и гости города также возложили цветы к монументу «Дебальцевская операция. Их имена бессмертны».

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