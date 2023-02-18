В ЛНР обвинили Киев в уклонении от диалога по розыску пропавших без вести бойцов ВСУ

Уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова. Фото: ЛИЦ

В ЛНР еще год назад аппарат омбудсмена запустил «горячую линию» для родственников военнослужащих ВСУ, которые сложили оружие. За время ее работы сюда поступили 696 обращений относительно розыска пропавших без вести украинских бойцов. При этом судьба более 500 из них до сих пор неизвестна. При этом украинская сторона всячески уклоняется от диалога на данную тему. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

- Предложения с нашей стороны относительно взаимодействия в розыске пропавших без вести украинской стороной всячески игнорируются, - отметила она, добавив, что это еще один пример того, как украинская власть готова и дальше жертвовать своим народом в угоду западных партнерам.

Омбудсмен подчеркнула, что число пропавших без вести украинских солдат ежедневно растет, но официальный Киев тщательно скрывает реальные цифры, чтобы не признавать масштаб трагедии.

- Тысячи украинских семей не только находятся в неведении о судьбе своих близких, но и лишены возможности получить от своего государства положенные им выплаты за погибшего военнослужащего, - отметила правозащитница.

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