Для школьников из Ясиноватой организовали поездку к озеру Сугояк

Инициатором поездки выступила на правах шефов Челябинская область России. Фото: ТГ/Шевченко

Власти Челябинской области организовали для школьников из Ясиноватой отдых в молодежном оздоровительном комплексе у озера Сугояк. В лагерь «Черемушки» поселка Лазурный сегодня отправились около сотни учащихся местной школы вместе с сопровождающими их взрослыми. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что в поездке принимают участие школьники с первого по одиннадцатый класс.

- Очередная группа деток города Ясиноватая в составе 96 обучающихся 1-11 классов и семи сопровождающих отправилась на оздоровление и учебу в Челябинскую область, молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки», - проинформировал мэр.

Напомним, что Челябинская область оказывает помощь в восстановлении Ясиноватой на правах шефа. Регион-куратор активно занимается в городе строительными и ремонтными работами, передает сюда спецтехнику. Так, к слову, благодаря этому в Ясиноватой удалось укомплектовать парк техники для предприятий ЖКХ.

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