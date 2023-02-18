В Мариуполе гостиницу «Дружба» переоборудовали под пункт временного размещения

Планируемая вместительность гостиницы - порядка двухсот человек. Фото: ТГ/Солнцев

В Мариуполе полностью восстановили гостинцу «Дружба». Здание переоборудовали под пункт временного размещения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампредседателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что тульские и питерские строители создали максимально комфортные условия для жильцов - в гостинице полностью заменили системы отопления и электроснабжения, установили новые окна и сантехнику.

- Первые жильцы уже заехали. Всего здесь планируем разместить 200 человек, - рассказал чиновник.

По словам Солнцева, как только необходимость в использовании гостиницы в качестве общежития отпадет, ее снова вернут в статус отеля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе хотят наладить перевозку по воде пассажиров в приморские города России. Власти возлагают большие надежды на порт. Отметим, что в советское время Мариуполь был связан морским транспортом с другими крупными городами на берегах Азовского и Черного морей. Сейчас власти изучают возможности восстановить это сообщение.

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