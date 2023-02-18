В больницу имени Калинина в Донецке передали дополнительную помощь в виде медикаментов

В ближайшее время активисты планируют передать необходимые вещи и в другие медучреждения Донбасса. Фото: t.me/er_molnia

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадмой Башанкаевым передали гуманитарную помощь в одну из крупнейших больниц Донецка. Поддержка была оказана Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (ДоКТМО), более известному как больница Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там отметили, что в больницы региона поступает обеспечение, однако ежедневно растет количество людей, которые нуждаются в медицинской помощи и лекарствах.

- Запрос на это есть, поэтому будем продолжать на него откликаться. Планируем в ближайшее время передать необходимые вещи и в другие медицинские учреждения Донбасса, - заявили представители партии.

Уточняется, что в ДоКТМО были доставлены антибиотики, растворы для инъекций и антисептические средства.

Напомним, 18 декабря ВСУ нанесли мощный ракетный удар «Градами» по больнице имени Калинина в Донецке. Сообщалось о возгорании лечебных корпусов и множестве раненых.

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